Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere çağrı: Yeniden orduya dönün

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan karşısındaki ağır kayıplar sonrası iyice köşeye sıkıştı. Terhis edilen askerleri tekrar orduya dönün çağrısı yapan Paşinyan, "Bu bir ölüm-kalım savaşı" ifadelerini kullandı.

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Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan yeni açıklamalar geldi.

Facebook'ta yaptığı canlı yayında konuşan Paşinyan ülke genelinde seferberlik ilan etti.

Gönüllü asker çağrısı

Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan seferberlik çağrısı geldi.

"Ölüm kalım savaşı"

Paşinyan son bir yıl içinde terhis edilen askerleri yeniden hizmete çağırdı. Yaptığı konuşmada gönüllü askerlere ihtiyaçları olduğunu söyleyen Paşinyan "Bu bir ölüm kalım savaşıdır" dedi. Paşinyan konuşmasında iki ülke arasındaki çatışmaları "Hayatımızı belirleyecek bir savaş" olarak niteledi.

Paşinyan geçen yıl terhis edilenlerin sayısının yaklaşık 10 bin kişi olduğunu ve bunlardan en az yarısının gönüllü olması durumunda düşmanın yenileceğini söyledi.