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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Yavuz sondaj gemisi bir sonraki görevi için limana döndü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yavuz sondaj gemisinin bakım ve ikmal çalışmaları için Mersin'in Taşucu Limanı'na döndüğünü bildirdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yavuz sondaj gemisinin, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak Taşucu Limanı'na döndüğünü açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yavuz sondaj gemisine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Yavuz sondaj gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Limandaki hazırlık faaliyetlerinin ardından Yavuz, yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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