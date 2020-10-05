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Erdoğan duyurdu: 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde alınan yeni kararları açıkladığı basın toplantısında, 500 bin öğrenciye de ücretsiz olarak tablet verileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele ve yüz yüze eğitim konularının ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınının doğrudan etkilediği yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere tablet müjdesi de verdi. Erdoğan, ilk etapta 500 bin öğrenciye tablet verileceğini söyleyerek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Tabletlerin dağıtımına önümüzdeki hafta başlanacak
"İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz."

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