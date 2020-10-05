BIST 1.161
DOLAR 7,76
EURO 9,15
ALTIN 477,39
HABER /  SPOR
ADV Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

A Milli Futbol Takımı, Almanya maçı hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı, 7 Ekim Çarşamba günü Almanya'ya konuk olacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda taktik oyunlar üzerinde duruldu.

A Milli Takım'dan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da çalışmayı izledi.

Dün akşam Riva'da kampa giren ay-yıldızlı ekip, yarın saat 11.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Köln'e gidecek.

Ay-yıldızlı ekip, özel maçta 7 Ekim Çarşamba günü Köln'de Almanya ile karşılaştıktan sonra UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kilis'te sınırdan giriş yapan kişinin ayaklarından 3 kilo altın çıktı
Aliyev'den çatışmalarla ilgili kritik açıklama: Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalı
DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması!
Erdoğan duyurdu: 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet verilecek
Fenerbahçe transferin son gününde Ademi, Pelkas ve Perotti'yi açıkladı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (5 Ekim Pazartesi)
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın evraklarını motosikletle yetiştirdi
Kütahya'da 'üfürükçü' Halil Aka'ya tutuklama 'şifa bulacaksın' deyip taciz etmiş
Galatasaray'da Ahmet Çalık'ın sözleşmesi feshedildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bu yıl 800 bin kişiye ulaştık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Yavuz sondaj gemisi bir sonraki görevi için limana döndü
Melikşah nasıl öldü kısaca hayatı Melikşah kimdir?
Yorumlar