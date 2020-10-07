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İstanbul'da görev yapan genç beyin cerrahı hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Akbaş, Bakırköy'deki evinde hayatını kaybetti.

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31 yaşındaki Ahmet Akbaş, önceki gün akşam saatlerinde görev yaptığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinden çıkarak Bakırköy'deki evine gitti. Doktor eşi Emel Aktaş ve kızıyla bir süre vakit geçiren Ahmet Akbaş, yorgun olduğunu belirterek uyacağını söyledi. Emel Aktaş, eşini sabah uyandırmak istedi. Ancak eşinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aktaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ahmet Akbaş'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedilmek üzere Trabzon'a götürüldü.

Öte yandan; Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Akbaş'ın yaklaşık bir ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve bundan dolayı da evinde 14 gün karantinada kaldığı öğrenildi. 

"Genç ve başarılı bir doktordu"

Hayatını kaybeden Ahmet Akbaş'ın yakını Mehmet Seyit Türker, "Pırlanta gibi çocuktu. Aniden kaybettik. Kovid-19'muydu bilemiyoruz. Otopsi sonucunda belli olacak. Genç ve başarılı bir beyin cerrahisi uzmanıydı. Cenazesi Trabzon'a gidecek. Görevdeydi. Mesai çıkışı evinde kalp krizinden hayatını kaybetti" dedi.

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