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Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kiraladı

Son şampiyon Başakşehir, transferin son gününde kadrosunu Deniz Türüç ile güçlendirdi.

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Başakşehir, Deniz Türüç transferini duyurdu. Turuncu-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'den 1 yıllığına kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamad, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Deniz Türüç’ü 1 yıllığına kiraladı. Başarılı oyuncunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. A Milli Futbol Takımımızda 6 maç oynayıp 1 gol atan başarılı futbolcu, kulübümüzde 23 numaralı formayı giyecek. Deniz Türüç’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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