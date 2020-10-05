Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kiraladı
Son şampiyon Başakşehir, transferin son gününde kadrosunu Deniz Türüç ile güçlendirdi.Abone ol
Başakşehir, Deniz Türüç transferini duyurdu. Turuncu-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'den 1 yıllığına kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamad, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Deniz Türüç’ü 1 yıllığına kiraladı. Başarılı oyuncunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. A Milli Futbol Takımımızda 6 maç oynayıp 1 gol atan başarılı futbolcu, kulübümüzde 23 numaralı formayı giyecek. Deniz Türüç’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.