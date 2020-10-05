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Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3 köyünü daha işgalden kurtardı

Anadolu Ajansı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından, "Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu sürüyor. Karabağ, Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

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Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepeyi işgalden kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu sürüyor. Karabağ, Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu önceki gün de Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı.

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