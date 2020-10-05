BIST 1.161
DOLAR 7,76
EURO 9,15
ALTIN 477,28
HABER /  GÜNCEL
ADV Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'i konuştu.

Abone ol

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabulünde, Türkiye-NATO ilişkileri ile Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Yunanistan’ın tüm menfi davranışlarına rağmen Doğu Akdeniz’de Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza ve hadise riskinin azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini en başından beri desteklediklerini ifade etti.

Tüm bölgenin ve Avrupa’nın güvenlik ve istikrarı adına, mülteci kriziyle adeta tek başına mücadele eden Türkiye’nin, Libya’da da dengenin yeniden tesisi için samimi çaba gösteren tek NATO müttefiki olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem kendisinin hem de müttefiklerinin hak ve çıkarlarını gözettiğini, aynı hassasiyeti ittifak üyelerinden de beklediğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kararlarının Ermenistan’ı işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal, tamamen ve ön koşulsuz çekilmeye çağırdığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı NATO müttefiklerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG ile iş birliğini sürdürmesinin ve FETÖ mensuplarını himaye etmesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi” gerektiğini vurgulayarak, ittifakın işlevselliğini riske atan teşebbüslere mahal verilmemesi noktasında NATO’nun çok önemli rolü ve sorumluğu bulunduğuna işaret etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk de hazır bulundu.

NATO heyetinde ise NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikası Genel Sekreter Yardımcısı Bettina Cadenbach, NATO Sözcüsü Oana Lungescu ve NATO Genel Sekreterinin Kabinesinde Direktör Yardımcısı Benjamin Norman yer aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
TOKİ'de borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak
Yüz yüze eğitim başlıyor! Bakan Ziya Selçuk açıkladı
Koronavirüs tedavisi gören Donald Trump taburcu olacağını duyurdu
Kilis'te sınırdan giriş yapan kişinin ayaklarından 3 kilo altın çıktı
Aliyev'den çatışmalarla ilgili kritik açıklama: Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalı
DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması!
ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3 köyünü daha işgalden kurtardı
A Milli Futbol Takımı, Almanya maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın evraklarını motosikletle yetiştirdi
Kütahya'da 'üfürükçü' Halil Aka'ya tutuklama 'şifa bulacaksın' deyip taciz etmiş
Galatasaray'da Ahmet Çalık'ın sözleşmesi feshedildi
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'yı hiç böyle görmediniz! Görünce çok şaşıracaksınız
Yorumlar