Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'i konuştu.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabulünde, Türkiye-NATO ilişkileri ile Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Yunanistan’ın tüm menfi davranışlarına rağmen Doğu Akdeniz’de Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza ve hadise riskinin azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini en başından beri desteklediklerini ifade etti.

Tüm bölgenin ve Avrupa’nın güvenlik ve istikrarı adına, mülteci kriziyle adeta tek başına mücadele eden Türkiye’nin, Libya’da da dengenin yeniden tesisi için samimi çaba gösteren tek NATO müttefiki olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem kendisinin hem de müttefiklerinin hak ve çıkarlarını gözettiğini, aynı hassasiyeti ittifak üyelerinden de beklediğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kararlarının Ermenistan’ı işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal, tamamen ve ön koşulsuz çekilmeye çağırdığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı NATO müttefiklerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG ile iş birliğini sürdürmesinin ve FETÖ mensuplarını himaye etmesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi” gerektiğini vurgulayarak, ittifakın işlevselliğini riske atan teşebbüslere mahal verilmemesi noktasında NATO’nun çok önemli rolü ve sorumluğu bulunduğuna işaret etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk de hazır bulundu.

NATO heyetinde ise NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikası Genel Sekreter Yardımcısı Bettina Cadenbach, NATO Sözcüsü Oana Lungescu ve NATO Genel Sekreterinin Kabinesinde Direktör Yardımcısı Benjamin Norman yer aldı.