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Koronavirüs tedavisi gören Donald Trump taburcu olacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse yakalanması sonrası geçen 3 günlük tedavi sürecinin ardından bugün taburcu olacağını açıkladı.

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Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve 3 gün önce tedavisi için hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump, bugün taburcu olacağını açıkladı. Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'ne götürülen Trump, tedbir amaçlı olarak birkaç gün burada kaldı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün taburcu olacağını duyurdu. Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüsten korkmayın"
"Bugün Walter Reed Tıp Merkezi'nden ayrılacağım. Gerçekten iyi hissediyorum! Kovid'den korkmayın. Hayatınıza hükmetmesine izin vermeyin. Trump Yönetimi altında gerçekten harika ilaçlar ve bilgiler geliştirdik. 20 yıl öncesinden daha iyi hissediyorum!"

Trump ve eşi koronavirüse yakalanmıştı
ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşılmıştı. Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadelerine yer verilmişti.

Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı. Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

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