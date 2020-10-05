TOKİ'de borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacağını açıkladı. 21 Ekim'de başlayacak kampanyanın bitiş tarihi ise 19 Kasım.

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Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ'den ev alanların borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirimden faydalanacağını ifade etti.

19 kasım'a kadar devam edecek

Murat Kurum, Twitter hesabından yeni indirim kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak" ifadelerini kullandı.