BIST 1.161
DOLAR 7,76
EURO 9,15
ALTIN 477,28
HABER /  EKONOMİ
ADV Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

TOKİ'de borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacağını açıkladı. 21 Ekim'de başlayacak kampanyanın bitiş tarihi ise 19 Kasım.

Abone ol

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ'den ev alanların borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirimden faydalanacağını ifade etti.

19 kasım'a kadar devam edecek
Murat Kurum, Twitter hesabından yeni indirim kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak

SON DAKİKA HABERLERİ
Yüz yüze eğitim başlıyor! Bakan Ziya Selçuk açıkladı
Koronavirüs tedavisi gören Donald Trump taburcu olacağını duyurdu
Kilis'te sınırdan giriş yapan kişinin ayaklarından 3 kilo altın çıktı
Aliyev'den çatışmalarla ilgili kritik açıklama: Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalı
DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması!
Erdoğan duyurdu: 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet verilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3 köyünü daha işgalden kurtardı
A Milli Futbol Takımı, Almanya maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın evraklarını motosikletle yetiştirdi
Kütahya'da 'üfürükçü' Halil Aka'ya tutuklama 'şifa bulacaksın' deyip taciz etmiş
Galatasaray'da Ahmet Çalık'ın sözleşmesi feshedildi
Sencer kimdir tarihte Ahmet Sencer nasıl öldü hayatı
Yorumlar