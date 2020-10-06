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KKTC'de hükümet düştü! HP'den Tatar'a suçlama

KKTC'de hükümet ortağı Halkın Partisi'nin koalisyondan çekilme kararı almasıyla hükümet düştü. Genel Başkanı Yenal Senin, koalisyondan ayrılma gerekçesi olarak KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın tutumunu öne sürdü.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Parti Meclisi toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada HP'nin hükümetten çekildiğini duyurdu.

HP Genel Başkanı Yenal Senin, “Partimiz hükümette bulunduğumuz bu dönemde sorumlulukla hareket etmiş, üzerine düşeni yapmıştır. Dış politikayla doğrudan ilgili olarak yetkili kılınan Dışişleri Bakanlığı ve Maraş açılımının mimarı olan Kudret Özersay devre dışı bırakılmıştır” dedi.

Toplumun gözü önünde cereyan eden son hadiseler karşısında sessiz ve tepkisiz kalmalarının mümkün olmadığını ifade eden Genel Başkan Senin, “HP Parti Meclisi, hükümetten çekilme kararı aldı. Yeni hükümete kuruluna kadar sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz” diye konuştu.

"Hükümetin bozulma sebebi Ersin Tatar'dır"

“Maraş konusunda uluslararası hukuka ayrı hareket etmeden, seçim sonrasına planlı bir şekilde görüş bildirmiştik” diyen Senin, “HP'nin bugün yapılan açılımı destekleyen bir tutumu vardır. Bizim tutumuz 2015 yılından beri bellidir. Mevcut durum seçime müdahale olarak düşünülebilir ancak devlet bütünlüğünün bozulması bizim için önemlidir” dedi.

Yenal Senin KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a tepki göstererek, “Tatar, herhangi bir bilgiyi hükümet ortağına vermemiştir. Özersay telefonla sorduğunda da bilgi vermemiştir. Bu tutarsızlık ve hükümetin bozulma sebebi Ersin Tatar'dır” ifadelerini kullandı. 

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