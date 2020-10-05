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Fenerbahçe transferin son gününde Ademi, Pelkas ve Perotti'yi açıkladı

Transfer sezonunun en hareketli takımlarından Fenerbahçe, transfer sezonunun son gününde Kemal Ademi, Dimitris Pelkas ve Diego Perotti'yi de resmen duyurdu.

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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, son günde de transferleri ardı ardına açıkladı. Sarı-lacivertli takım, Kemal Ademi'nin ardından Yunan 10 numara Dimitris Pelkas ve Diego Perotti'yi de açıkladı.

Fenerbahçe, 24 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli golcü Kemal Ademi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ademi, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'deyim, çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Yunanistan'ın Paok ekibinden Dimitris Pelkas'ı da transfer etti. 10 numara pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki futbolcuyla sarı-lacivertli ekip, 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Pelkas için Paok'a 1.6 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Fenerbahçe'nin Roma'dan büyük çabalar sonucunda transfer ettiği Diego Perotti de resmi sözleşmeyi imzaladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcu, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek.

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