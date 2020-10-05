Fenerbahçe transferin son gününde Ademi, Pelkas ve Perotti'yi açıkladı

Transfer sezonunun en hareketli takımlarından Fenerbahçe, transfer sezonunun son gününde Kemal Ademi, Dimitris Pelkas ve Diego Perotti'yi de resmen duyurdu.

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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, son günde de transferleri ardı ardına açıkladı. Sarı-lacivertli takım, Kemal Ademi'nin ardından Yunan 10 numara Dimitris Pelkas ve Diego Perotti'yi de açıkladı.

Fenerbahçe, 24 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli golcü Kemal Ademi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ademi, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'deyim, çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim" ifadelerini kullandı.

Ailemize hoş geldin Kemal Ademi! 💛💙 pic.twitter.com/6vehnJhq9T — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2020

Fenerbahçe, Yunanistan'ın Paok ekibinden Dimitris Pelkas'ı da transfer etti. 10 numara pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki futbolcuyla sarı-lacivertli ekip, 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Pelkas için Paok'a 1.6 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Ailemize hoş geldin Dimitris Pelkas! 💛💙 pic.twitter.com/zsPsEkEer1 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2020

Fenerbahçe'nin Roma'dan büyük çabalar sonucunda transfer ettiği Diego Perotti de resmi sözleşmeyi imzaladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcu, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek.