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Kilis'te sınırdan giriş yapan kişinin ayaklarından 3 kilo altın çıktı

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir şahsın ayağındaki çoraplarda 3 kilo 118 gram altın çıkması hayrete düşürdü.

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Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere ön güvenlik noktasına binek oto cinsi araçla gelen bir şahsın şüphe üzerine yapılan üst aramasında her iki ayak bileğine sarılarak çoraplarıyla gizlenmiş 3 kilo 118 gram altın olduğu değerlendirilen eşya ele geçirdi.

Altın kaçakçısı hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

Kilis'te sınırdan giriş yapan şahsın ayaklarında 3 kilo altın tespit edildi

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