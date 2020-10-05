Yüz yüze eğitim başlıyor! Bakan Ziya Selçuk açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüz yüze eğitime kademeli olarak geçileceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin 12 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokullar ile köy okullarının eğitime açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamasının ardından bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Twitter'dan yeni döneme ilişkin açıklamalar yapan Selçuk, ilkokullarda eğitimin 12 Ekim Pazartesi günü başlayacağını söyledi.

İşte Selçuk'un o açıklaması;

"Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz."