BIST 1.161
DOLAR 7,76
EURO 9,15
ALTIN 477,39
HABER /  EĞİTİM
ADV Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

Yüz yüze eğitim başlıyor! Bakan Ziya Selçuk açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüz yüze eğitime kademeli olarak geçileceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin 12 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokullar ile köy okullarının eğitime açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamasının ardından bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Twitter'dan yeni döneme ilişkin açıklamalar yapan Selçuk, ilkokullarda eğitimin 12 Ekim Pazartesi günü başlayacağını söyledi.

İşte Selçuk'un o açıklaması;

"Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz."

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs tedavisi gören Donald Trump taburcu olacağını duyurdu
Kilis'te sınırdan giriş yapan kişinin ayaklarından 3 kilo altın çıktı
Aliyev'den çatışmalarla ilgili kritik açıklama: Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalı
DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması!
Erdoğan duyurdu: 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet verilecek
Fenerbahçe transferin son gününde Ademi, Pelkas ve Perotti'yi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3 köyünü daha işgalden kurtardı
A Milli Futbol Takımı, Almanya maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın evraklarını motosikletle yetiştirdi
Kütahya'da 'üfürükçü' Halil Aka'ya tutuklama 'şifa bulacaksın' deyip taciz etmiş
Galatasaray'da Ahmet Çalık'ın sözleşmesi feshedildi
Sencer kimdir tarihte Ahmet Sencer nasıl öldü hayatı
Yorumlar 4 yorum