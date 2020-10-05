Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak Ermenistan paylaşımı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan ordusunun Ortadoğu'dan getirilen savaşçılarla desteklendiğini söyledi. Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen İHA saldırısının görüntülerini paylaşan Ağar, Ermeni askerlerinin konuşmalarını deşifre etti.

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ERMENİSTAN'ın Azerbaycan'daki sivil hedefleri vurmasıyla başlayan gerginlik yerini ağır çatışmalara bıraktı. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları yeniden ele geçirirken Ermenistan tarafında ise büyük panik yaşanıyor.

Twitter hesabından Ermenistan cephesindeki karmaşaya dikkat çeken Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, yayınladığı videodaki konuşmaların Ortadoğu Ermenileri'nin kullandığı bir dil olduğunu söyledi.



Ermeni askerleri İHA ile vuruldu

Azerbaycan ordusu tarafından düzenlenen HAROP kamikaze İHA saldırılarının görüntülerini paylaşan Ağar, videodaki konuşmaların Ermenistan Ermenicesi olmadığını söyledi. Fransız medyasında yer alan iddiaların böylelikle doğrulandığını ifade eden Ağar, Ermenistan ordusunun Ortadoğu'dan takviye edildiğini anlattı. Ağar bu askerlerin PKK/YPG'nin kurduğu sözde Ermeni Nubar Ozanyan tugayına ait olabileceğini söyledi.