Fatih Altaylı'dan bomba Fatih Terim iddiası: Yöneticilere küfür ederek geziyor

Gazeteci Fatih Altaylı, "Yönetim, Fatih Terim'den randevu alamıyor. Fatih Terim, stadyum koridorlarında yöneticilere küfür ederek geziyor." dedi.

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Bir dönem Galatasaray'da yöneticilik yapan gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg ekranlarında yayınlanan 'Spor Saati' adlı programda sarı-kırmızılı camiayı yakında ilgilendiren konularla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu değerlendiren Altaylı, şu ifadeleri kullandı; "Yönetim, Fatih Terim'den randevu alamıyor. Fatih Terim, stadyum koridorlarında yöneticilere küfür ederek geziyor. Ben Fatih Terim’e gel 'Başkan ol' dedim. O da bana ‘’sen 2. Başkan olursan olurum’’ dedi.

Ben olsam, Fatih Terim’i Galatasaray sportif A.Ş’ye CEO yaparım, tüm şirketler ona bağlı olur alır, satar ne gerekiyorsa yapar, yanına da finansal işlerden anlayan CFO koyarsın.

''Fatih Terim'in tırnağı bile olamaz''

Gayri Hukuki Başkan ve çetesi beni ihraç etmiş. Genel kurul kararını vermedi daha ama onlar ihraç etmiş. Benim de içinde bulunduğum 'aptallar' grubu Galatasaray'ı Dursun Özbek'ten kurtarıp bu çarıklı erkânına teslim ettik. Galatasaray Başkanlık makamını gayri hukuki olarak işgal eden bu yönetim, Fatih Terim'in tırnağı bile olamaz.

''Ali Koç Fatih Terim'i Fenerbahçe'nin başına getirmeli''

Ali Koç Türk futboluna düzen getireceğim diye geldi ama düzene uydu. Bazen kara para temiz parayı iter. Çok para bazen başarı getirmez ama düzen getiriyorsa ona uymak zorunda kalırsın. Fenerbahçe’nin bugün aldığı sadece 3 isim limitlerini aşmaya yeter. Federasyon yok hükmündedir. Fenerbahçe kulübü Kap’a bu 3 isim şanlı Fenerbahçe forması giymek için kulübümüze 1’er milyon Euro para verecektir diye açıklama yayınlasa şaşırmam. Ali Koç Fatih Terim'i Fenerbahçe'nin başına getirmeli. Bu kadroyu ancak o oynatır.

''Altay, hak ediyor Milli Takımı''

Cüneyt Çakır art niyetli. Ligi dizayn etmeye çalışıyor. Bu arkadaş ligi kirletiyor. Hataları hata değil Kasıt bence. Şenol Güneş, kaleci Altay'ı neden aday kadroya çağırmadı anlayabilmiş değilim. Altay, hak ediyor Milli Takımı.''