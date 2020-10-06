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Başakşehir, eski Fenerbahçeli Giuliano'yu transfer etti!

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, transferin son gününde Giuliano ve Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.

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Süper Lig'de yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Başakşehir, transferin son gününde iki flaş ismi kadrosuna kattı.

Başakşehir, Suudi Arabistan'dan ayrılan Giuliano ve Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü transfer etti.

Giualiano'nun ismi transfer döneminde Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ciddi şekilde anılıyordu.

Başakşehir, Brezilyalı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Giuliano, Başakşehir'de 20 numaralı formayı giyecek.

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