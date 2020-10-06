İzmir'de yaşandı! Kendilerini uyaran doktorları darp ettiler

İZMİR'de, geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye giden E.B., yanındaki arkadaşı ile birlikte, sıra beklememek için tartıştığı biri kadın, 2 doktoru darbetti. Kaçan şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Sağlıkçılara şiddet haberinin ardı arkası kesilmiyor. Son korkunç haber İzmir'den geldi. E.B. geçirdiği trafik kazasının ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi travma birimine getirildi. Sıraya alınan E.B., hemen tedavi edilmek istediğini söyleyince kadın doktor Ö.K., planlanan tedavi yöntemine uymasını ve sakin olup beklemesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine E.B., kadın doktora hakaret etti. Ö.K.'nin yanındaki doktor O.T., E.B.'ye sakin olması ve bağırmaması yönünde ikazda bulundu. E.B. ve yanında bulunan arkadaşı İ.H.Ç., doktorlar Ö.K. ve O.T.'yi darbetti.

Doktorlar polisten yardım isterken, 2 şüpheli 35 AFC 320 plakalı araca binerek hastaneden kaçtı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Eşkal ve araç bilgisinden yola çıkan polis ekipleri, Ankara Caddesi üzerinde şüphelileri yakaladı. E.B. ve İ.H.Ç. ile yanlarında bulunan Ö.Ç., gözaltına alındı. Şüphelilerin üst araması ve araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kasten yaralama, cinsel istismar...

Öte yandan, E.B.'nin yapılan kimlik sorgusunda, kasten yaralama, cinsel istismar ve madde kullanımından dosyası olduğu, İ.H.Ç.’nin ise cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak gibi suçlardan sabıkası bulunduğu tespit edildi.