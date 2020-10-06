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Eski Fenerbahçeli Simon Falette, Hannover 96'ya transfer oldu

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96, bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Simon Falette'i kadrosuna kattı.

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Bundesliga 2'de mücadele eden Hannover, yaptığı açıklama ile stoper Simon Falette ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Hannover Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Simon Falette, tecrübesiyle kalitesini göstermiş bir futbolcu. Karakteri ve yetenekleriyle takımımıza çok uyacak." dedi.

Falette ise kulübün sitesine verdiği demeçte, "2. Lig'de mücadele edebiliriz ama Bundesliga takımıyız. Buradaki koşullar oldukça iyi. Benim görevim de belli; bir an önce adapte olmak ve elimden geleni yapmak" ifadelerinde bulundu.

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