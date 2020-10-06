BIST 1.166
DOLAR 7,77
EURO 9,15
ALTIN 476,58
HABER /  EKONOMİ
ADV Eğitimde dayanışma vakti
ADV Eğitimde dayanışma vakti

IMF, 28 ülkeye borç yardımını 6 ay daha uzattı

Uluslararası Para Fonu (IMF), düşük gelirli 28 ülkeye acil borç servisi yardımı süresinin 6 ay daha uzatılmasını onayladı.

Abone ol

IMF'den yapılan açıklamada, icra kurulunun Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 28 üye ülke için borç servisi yardımını 13 Nisan 2021'e kadar uzatılmasını onayladığı bildirildi.

Katkı sunan ülkeler

Yeterli kaynakların olması halinde söz konusu yardımın 13 Nisan 2022'ye kadar sağlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, şimdiye kadar İngiltere, Japonya, Almanya, Hollanda, İsviçre, Norveç, Çin, Meksika, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Malta'nın aralarında bulunduğu ülkelerin katkıda bulunduğu aktarıldı.

Koronavirüsün ekonomiye etkisi

Açıklamada, koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik zarar vermeye devam ettiği vurgulanarak, borç servisi yardımının en yoksul ülkelerin salgın ve etkileriyle mücadele etmesine yardımcı olduğunu belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ali Edizer GATA'daki görevinden alındı! Menzil tarikatı üyesinin cariye twiti rezalet Galeriye Gözat
IMF
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'ya ihracat izni iptali tepkisi
Fatih Altaylı'dan bomba Fatih Terim iddiası: Yöneticilere küfür ederek geziyor
Artık herkes HES’lenecek! İstanbul için kritik dönemeç bu hafta
Kırgızistan'da ortalık karıştı protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti
Koronavirüse yakalanan Trump hastaneden taburcu oldu maskesiz poz verdi
Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak Ermenistan paylaşımı
ÖNCEKİ HABERLER
BM'den 'Dağlık Karabağ' açıklaması! Çatışmalara son verilmesi çağrısını yineledi
İzmir'de yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine Samet Aybaba
İzmir'de yaşandı! Kendilerini uyaran doktorları darp ettiler
Eski Fenerbahçeli Simon Falette, Hannover 96'ya transfer oldu
Fatma Toptaş’a sevgilisi Gürkan Şef evlenme teklifi etti! Bay Yanlış oyuncusu
Yorumlar