Ahmet Hakan'dan 'GATA'nın meczubuna dair' olay yazı: Laiklik iyi ki de var

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, skandal paylaşımları nedeniyle görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'i köşesine taşıdı. Hakan, "Be hey meczup! Laiklik, senin gibilerinin din anlayışı... Farklı din anlayışlarını ezip de geçmesin diye var. Ve iyi ki de var." ifadelerini kullandı.

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Ahmet Hakan, "GATA’nın meczubuna dair" başlığıyla yayımlanan yazısında Menzil'ci doktor Ali Edizer olayıyla ilgili çok sert eleştiriler yöneltti.

Hakan, yazısına "Adı Ali Edizer... GATA’da başhekim yardımcısı... Yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı... Adam herkesin dilinde... Ben de şöyle bir baktım paylaşımlarına... Çok ilginç bir portre var karşımızda..." sözleriyle başladı.

"Ağzından çıkanı kulağı duymuyor"

Ahmet Hakan'a göre karşımızda "Şöyle bir portre" var:

Adam, tam bir magazin düşkünü. Ajda Pekkan’ın aşklarından falan söz ediyor.

Adam, tam kadın öfkesine maruz kalabilecek bir tip. Eşini aldatan erkeklere, ikinci/üçüncü eş almayı öneriyor.

Adam, tam bir insanlık düşmanı. Güya doktor ama Mesut Yılmaz’ın hastalığıyla ilgili terbiyesizlik yapıyor.

Adam, tam da FETÖ’yü çağrıştırıyor. Tarikatına öyle bağlı ki amirleri ile şeyhi arasında kalsa kesin şeyhi seçer.

Adam, tam bir soytarı. İkinci Mahmut’la bile kavga ediyor.

Adam, tam bir proje. İktidara karşı tepki oluşturma makinesi gibi çalışıyor.

Adam, tam bir meczup. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Adam, tam bir şuursuz. Memuriyetine falan bakmadan atarlı giderli siyaset yapıyor.

Adam, tam bir karikatür. İnsan bunun GATA’da başhekim yardımcılığı görevinde oluşuna inanamıyor.

Laiklik işte bu nedenle çok ama çok önemli

GATA’daki meczup, paylaşımlarından birinde... Devletin dini esaslara göre yönetilmesi gerektiğini savunuyor. İyi ama devlet, hangi din anlayışına göre yönetilecek? Onun cevabı yok.

Mesela bu meczubun din anlayışına göre mi? Mesela Hayrettin Hoca’nın din anlayışına göre mi? Mesela Mehmet Görmez’in din anlayışına göre mi? Mesela Cübbeli’nin din anlayışına göre mi? Mesela Mustafa İslamoğlu’nun din anlayışına göre mi? Mesela Suudi Arabistan’ın din anlayışına göre mi? Mesela İran’ın din anlayışına göre mi? Mesela Selefilerin din anlayışına göre mi?

"Devlet bu meczubun din anlayışına göre devlet yönetilirse..."

Bu din anlayışlarından hangisi devleti yönetirse... Diğer din anlayışlarının durumu bayağı bir vahim olur. Mesela bu meczubun din anlayışına göre devlet yönetilirse... Diğer din anlayışlarının vay haline! Vay ki vay!

"Laiklik iyi ki de var"

Şimdi bu meczuba seslenmenin tam sırası: Be hey meczup! Laiklik, senin gibilerinin din anlayışı... Farklı din anlayışlarını ezip de geçmesin diye var. Ve iyi ki de var.

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