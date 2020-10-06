Kocaeli'de 'Camiye gidiyorum' diyen yaşlı adam sır oldu oğlu her yerde babasını arıyor

Orhan Deniz, “En son saat 17.00 gibi Derince merkezde görülmüş ve gece saat 23.00 suları Seka’nın oradaki otobüs durağında görülmüş. Saat 23.00’dan beri de kayıp. Babamı gören bir tane şoför arkadaş var. Babama sormuş, ‘Amca nereye gidiyorsun?’, ‘Ne yapıyorsun?’ diye. Kendisi de Alzheimer olduğu için kendisini ifade edememiş. Şoförün de saati geldiği için bana ‘Abi ben gitmek zorunda kaldım’ dedi. Daha önce bu tarz eve gelmemeleri pek olmuyordu." şeklinde konuştu.