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Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kızın üzerinden kamyonet geçti

Demirören Haber Ajansı

ARNAVUTKÖY'de meydana gelen acı olayda, 15 yaşındaki genç kıza otomobil çarpmasıyla savruldu. Arkadan gelen kamyonet talihsiz kızı ezerek geçti. Hemen hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu aktarıldı.

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Habipler-Arnavutköy yolunu Kayabaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayabaşı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki E.N. Balgün isimli genç kıza seyir halindeki otomobil çarptı. Bu sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu yerde yatan genç kızın üzerinden geçti.

Genç kızın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar bir yandan durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından genç kızı hastaneye götürmek üzere ambulansa aldı. Kazanın gerçekleştiği alanı güvenlik çemberine alan polis ekipleri, genç kızın üzerinden kamyonla geçen sürücü T.K'ın ifadesini aldı.

Yardıma koşan vatandaş anlattı: Sürücü kaçtı

Genç kızın yardımına ilk koşanlardan olan bir vatandaş, genç kıza önce bir otomobilin çarptığını, çarpan otomobil sürücüsünün ardına bakmadan kaçtığını, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan genç kızın üzerinden ise arkadan gelen kamyonun geçtiğini söyledi.

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