İYİ Parti'de kriz büyüyor! 15 milletvekili istifa mı ediyor Koray Aydın planı ne

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultay'ında patlak veren "oy verilmeyecekler listesi" krizi sürüyor! 15 milletvekili 'istifa edelim' seçeneğini şimdilik rafa kaldırdı. Muhalefet 'cephesi' oluşturan vekiller, "Biz bu partinin ana babasıyız, hiçbir yere gitmeyeceğiz" diye bu iddiayı yalanladı.

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İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultay'ında milletvekillerine dağıtıldığı belirtilen "seçilmeyecekler listesi" ile başlayan kriz sürüyor. Koray Aydın’ın yeniden divanda olmasıyla parti içindeki gerginlik artarken kulislerde “parti içinde bağımsız cephe oluşturacağı” konuşulan 15’e yakın vekilin, "Biz bu partinin ana babasıyız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dediği öğrenildi.

'İstifa edelim' seçeneği şimdilik rafa kaldırıldı

Başkanlık Divanı’nda Koray Aydın’ın yeniden teşkilat işlerinden sorumlu başkan olmasının ardından muhalefet cephesinde sayıları her geçen gün artan milletvekilleri, “bundan sonra kollektif hareket etmenin en doğru karar olduğunu” savunuyor. Bazı milletvekillerinin “partiden istifa etme” görüşünde birleştiği, ancak bazı milletvekillerinin de buna karşı çıktığı değerlendiriliyor.

'İstifa edip gitmek Koray Aydın'ın işini kolaylaştırır'

İstifa taleplerine bazı milletvekillerinin “İstifa edip partiden gitmek, yönetimin ve dolaylı olarak Koray Aydın’ın işini kolaylaştırır. O nedenle istifa etmek yerine yönetimin aldığı kararlara katılmamak, gerekirse Meclis grup toplantılarına iştirak etmemek ve Meclis’teki yasama faaliyetlerinde partinin görüşü dışında tavır almak, İYİ Parti’nin Koray Aydın cephesini karar alma süreçlerinde zorlaştırır. Biz bu partinin ana babasıyız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” diyerek karşı çıktığı ifade ediliyor.

Akşener muhalefete söz verdi: 1 yıl içinde değiştireceğim



Öte yandan edinilen bilgilere göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, muhalif milletvekillerine “parti yönetiminin performansına göre bir yıl içerisinde yönetimde değişiklik yapabileceğini” söylediği de ifade ediliyor.