İranlı bakandan Türkiye ve Ermenistan itirafı

Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri, İran Dışişleri Bakanı ile arasında geçen sohbeti aktardı.

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Azerbaycan Ermenistan'a karşı işgal altında olan topraklarını kurtarırken, Ermenistan'ın yanında olan ülkelerden biri de İran.

Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, İranlı Bakanın itiraflarını açıkladı.

"Zalimin düşmanın yanında durmanızı anlamıyorum''

Tufeyli, "O günler ben Tahran'daydım. İran medyasının ve halkın Ermenilere nasıl destek verdiklerini gördüm. Devlet ve medya Ermenilerle birlikte. Şaşırdım çünkü; Ermenilere düşman gözüyle bakmalarını bekliyordum. Biz İslam devletiyiz diyorsunuz, yani yeriniz mazlumun yanıdır. Zalimin, düşmanın yanında durmanızı anlamıyorum.

Asırlardır Azerbaycan İran'ın bir parçasıdır diyorsunuz, Azeriler İran'ın bir parçasıdır ve hakiki Azeriler İran'da yaşıyorlar. Dolayısıyla sizin de durmanız gereken yer sizin de bir parçanız olan mazlum Azerilerin yanıdır. Bunlar da mazlum Şii müslümanlardır. Gerçekten artık anlamakta güçlük çekiyorum. Allah diyor ki; 'iyilik ve takva hususunda yardımlaşın.' Bu şekilde mi yardımlaşıyorsunuz?

"Türkiye'nin önünde koridor olması için Ermenilerle beraberiz''

İran Dışişleri Bakanına bana Bakü meselesini anlat dedim. Lafı uzatmadan kitabın ortasından konuşmak gerekirse; Ermenistan, Türkiye sınırında, biz Türkiye'nin Türk devletlerle bağını engellemek istiyoruz, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi... Türkiye'nin önünde bir koridor olması için Ermenilerle beraberiz. Kendi kendime 'keşke buna hiçbir soru sormasaydım' dedim.

Bu devletler zorlukları aşmak istiyor. İki müslüman ülke İran ve Türkiye tek güç olup yardımlaşacağınıza, siz gidip müslüman olmayan ülkeye destek veriyorsunuz." açıklamalarında bulundu.