Fransızlar Burak Yılmaz'ı övdü: Gol canavarı parlamak istiyor

Fransız basını, Lille formasıyla Strasbourg ağlarını havalandıran Burak Yılmaz için “Kral lakaplı Burak Yılmaz Avrupa’da parlamak istiyor.” şeklinde başlık kullandığı haberinde, onun Türkiye’de bir ‘Gol canavarı’ olduğunu hatırlattı.

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Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen A Milli yıldızlarımız dün oynanan Strasbourg karşılaşmasına damga vurdu. Lille, Strasbourg'u deplasmanda 3-0 yenerken Zeki Çelik ve Burak Yılmaz rakip fileleri havalandırdı.

Lille formasıyla ağları havalandıran Burak Yılmaz, Fransız basınında haber oldu.

''Gol canavarı Burak''

Fransız basını Lille formasıyla 2 gol atan Burak Yılmaz’ı övdü. L’Equipe, “Kral lakaplı Burak Yılmaz Avrupa’da parlamak istiyor.” şeklinde başlık kullandığı haberinde, onun Türkiye’de bir ‘Gol canavarı’ olduğunu hatırlattı.

35 yaş vurgusu

Burak Yılmaz’ın, büyük deneyimiyle Lille takımının hücum gücüne de büyük katkı sağladığı belirtildi. Haberin devamında, “Burak 35 yaşına rağmen hâlâ manşetlere çıkmaya ve en çılgın hikayeleri ateşlemeye devam ediyor.” ifadesi kullanıldı.