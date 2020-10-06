BIST 1.165
DOLAR 7,75
EURO 9,14
ALTIN 476,21
HABER /  SPOR
ADV Eğitimde dayanışma vakti

Fransızlar Burak Yılmaz'ı övdü: Gol canavarı parlamak istiyor

Fransız basını, Lille formasıyla Strasbourg ağlarını havalandıran Burak Yılmaz için “Kral lakaplı Burak Yılmaz Avrupa’da parlamak istiyor.” şeklinde başlık kullandığı haberinde, onun Türkiye’de bir ‘Gol canavarı’ olduğunu hatırlattı.

Abone ol

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen A Milli yıldızlarımız dün oynanan Strasbourg karşılaşmasına damga vurdu. Lille, Strasbourg'u deplasmanda 3-0 yenerken Zeki Çelik ve Burak Yılmaz rakip fileleri havalandırdı.

Lille formasıyla ağları havalandıran Burak Yılmaz, Fransız basınında haber oldu.

''Gol canavarı Burak''
Fransız basını Lille formasıyla 2 gol atan Burak Yılmaz’ı övdü. L’Equipe, “Kral lakaplı Burak Yılmaz Avrupa’da parlamak istiyor.” şeklinde başlık kullandığı haberinde, onun Türkiye’de bir ‘Gol canavarı’ olduğunu hatırlattı.

35 yaş vurgusu
Burak Yılmaz’ın, büyük deneyimiyle Lille takımının hücum gücüne de büyük katkı sağladığı belirtildi. Haberin devamında, “Burak 35 yaşına rağmen hâlâ manşetlere çıkmaya ve en çılgın hikayeleri ateşlemeye devam ediyor.” ifadesi kullanıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidiyor! Dağlık Karabağ gündemin en önemli maddesi
İYİ Parti'de kriz büyüyor! 15 milletvekili istifa mı ediyor Koray Aydın planı ne
Sırbistan Türkiye'den İHA satın almayı planlıyor
Ahmet Hakan'dan 'GATA'nın meczubuna dair' olay yazı: Laiklik iyi ki de var
Japonya'dan çarpıcı koronavirüs araştırması! 9 saat boyunca kalabiliyor
Bolu'da rezalet! Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanı görevden alındı
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
Detaylar belli oldu! Otellerde Türk misafire HES kodu zorunluluğu
Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı
6 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangisi oldu
Koronavirüs klavuzu güncellendi! Kapalı alanda 2 metre yeterli değil
Malatya'da çapa motoru devrildi! Anne öldü, eşi ve oğlu yaralı
Yorumlar