Edinson Cavani Premier Lig defterini resmen açtı
Fenerbahçe ile transferde ismi çokça anılan Edinson Cavani, İngiliz devi Manchester United'a resmen transfer oldu.Abone ol
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Uruguaylı yıldız golcü Edinson Cavani'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Uruguay forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
🇺🇾🔴 𝗠𝗮𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿.— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020
Ladies and gentlemen: introducing @ECavaniOfficial...#MUFC pic.twitter.com/2tBLCdtjdL
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