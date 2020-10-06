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Edinson Cavani Premier Lig defterini resmen açtı

Fenerbahçe ile transferde ismi çokça anılan Edinson Cavani, İngiliz devi Manchester United'a resmen transfer oldu.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Uruguaylı yıldız golcü Edinson Cavani'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Uruguay forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2013 yılında transfer olduğu PSG'de 7 kez lig şampiyonluğu yaşayan Cavani, oynadığı 301 maçta 200 gol attı.

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