Cem Özer evlilikleri kaç kere evlendi 5. eşi Pınar Dura kimdir?

61 yaşındaki Cem Özer sosyal medyadan bir kadınla sevişmeye başladım. Bana çıplak fotoğraflarını gönderdi ve şantaj yaptı diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu aldatma olayının ardından herkes Cem Özer'in eşi Pınar Dura kimdir, yaşı kaç sorularının yanıtını aradı. İşte

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Cem Özer internet üzerinden tanıştığı ve 1.5 ay boyunca internette seviştim dediği kadının kendine şantaj yaptığını ve uygunsuz fotoğraflar atarak para istediğini söylemişti. Almanya'da tanıştığını ve internette flörtleştiği kadının evli olduğunu öğrenince konuşmayı kestim diyen Cem Özer açıklamaları ile bir anda magazin basınının gündemine yerleşti. Geçen akşam ise Cem Özer eşi Pınar Dura ile kamera karısına geçti ve özür diledi. Bu haberin ardından Cem Özer kimdir, yaşı kaç soruları merak konusu oldu.

Cem Özer kimdir: 5 Ekim 1959 yılında Göksun, Kahramanmaraş'da doğan Cem Özer'in annesi Arşalus İçtilop Ermeni kökenli olup, babası Çerkes kökenlidir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan sanatçı, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Özellikle bu program ülkenin alışık olmadığı bir tarzdaydı. Ve özel televizyonların ilk sansasyonel programlarından biri oldu. 1. bölümün ilk konukları ise Hülya Avşar, Müjdat Gezen ve Cenk Koray'dı. Tarkan, Cem Yılmaz gibi isimleri ilk kez kendisi televizyona çıkartmıştır. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema film ve dizilerinde rol aldı.

Pınar Dura kimdir: Pınar Dura, 27 Ocak 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde tamamlayan Dura, üniversite eğitimini Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı.

Dura, "Kime Diyorum Ben" adlı sohbet programıyla medya sektörüne adım attı. Bu projenin arkasından Emma Ajans'ta metin yazarlığı yaptı, çeşitli internet sitelerinde köşe yazarlığı görevini yerine getirdi.

Aynı zamanda ünlülerle röportajlara imza atan Dura, köşe yazarlığından sonra TVEM kanalından program teklifi aldı. Hafta içi her gün yayınlanan magazin programında yorumcu olarak bulundu, iki sene boyunca TV programı sunuculuğu yaptı. Senaryo ekibiyle çalışan Dura, dizi senaristliği de yapmaktadır. Pınar Dura 2017 yılında oyuncu Cem Özer ile hayatını birleştirdi.

Cem Özer evlilikleri: İlk evliliğini ünlü müzisyen Erol Pekcan'nın kızı Sebla Pekcan ile 1984’te yapan Cem Özer'in Cemre (d.1990) adında bir kızı var. 1989 yılında boşandıktan sonra 2. evliliğini ise; 1989’da ünlü oyuncu Selin Dilmen‘le yaptı. Bu evlilik de kısa sürüyor. Çift aynı yıl boşandı.

Üçüncü evliliğini, 17 ağustos 1994’de Modacı Esin Maraşlıoğlu ile yaptı. Çift 2005 de boşandı. Ardından 26 Ekim 2004 de Nurgül Yeşilçay ile hayatını birleştiren Cem Özer 6 yıl sonra 24 aralık 2010 da boşandı. Bu evlilikten Osman Nejat (D.2005) adında bir oğulları var. Cem Özer beşinci evliliğini ise Pınar Dura ile 2017 yılında gerçekleştirdi.