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Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; 'Garson' isimli gizli tanıktan ele geçirilen dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalarda 3’ü ByLock programı kullanıcısı olmak üzere, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olarak kodlanan, 'himmet' adı altında örgüte finansal destek sağlayan, örgütün düzenlediği toplantılara katıldığı belirtilen kamu görevinden çıkarılan/görevden uzaklaştırılmış 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler aranıyor

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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