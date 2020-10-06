Yusuf Günay'dan Falcao için şok sözler: O golü halı sahada bile atarlar

Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldukları maçta net bir fırsattan yararlanamayan Falcao için ''Bu kadar para veriyoruz biz bu adama! Halı sahada bile atarlar bu golü. Bir işe yara!" diyerek Kolombiyalı golcüye tepki gösterdi.

Abone ol

Galatasaray'a geldiği günden bu yana henüz istenileni veremeyen tecrübeli golcü Radamel Falcao, Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girdi ve etkisiz kaldı. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay stadda onun için şok ifadeler kullandı.

''Halı sahada bile atarlar bu golü''

Sabah'ta yer alan habere göre; Yusuf Günay, "Bu kadar para veriyoruz biz bu adama! Halı sahada bile atarlar bu golü. Bir işe yara!" çıkışında bulundu. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin bir hayli gergin olduğu gözlendi.

''Böyle mi vurulur o topa?''

Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik de ''Böyle mi vurulur o topa?'' diyerek Kolombiyalı golcüye isyan etti. G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da Feghouli'ye ''Yeter artık!" diye bağırdı.

Hıncını sandalyeden aldı

Abdurrahim Albayrak ise Kasımpaşa maçını izlerken Radamel Falcao'nun değerlendiremediği pozisyon üzerine ayağa fırlayıp oturduğu sandalyeden hıncını aldı. Yöneticiler futbolculara bir hayli tepkiliydi.