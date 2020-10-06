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Doğu Perinçek canlı yayında bombayı patlattı! Buradan ilan ediyorum HDP kapatılacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldığı bir televizyon programında Kobani olaylarıyla ilgili söz alarak HDP’nin kapatılacağını öne sürdü.

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Vatan Partisi Lideri Perinçek Habertürk ekranlarında dün yayınlanan “Kübra Par’la Açık ve Net” programında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"Buradan ilan ediyorum HDP kapatılacak'' 

Kobani olaylarıyla ilgili son gelişmelerin ve açıklamaların değerlendirildiği programda, hükümet kanadıyla dirsek teması içinde olduğu bilinen Doğu Perinçek söz alarak “Buradan ilan ediyorum HDP kapatılacak” iddiasında bulundu.

İsmail Saymaz da iddia kapatılabilir demişti

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz önceki günkü yazısında "Artık HDP'nin kapatılmasının yüksek sesle dillendirileceğini düşünüyorum. Eğer bir partinin eş başkanları ve üst yönetimini 37 cinayet ve 25 cinayete teşebbüsün talimatını vermekle suçluyorsanız onları çete olarak görüyorsunuz demektir' ifadelerini kullanmıştı.

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