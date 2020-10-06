Adana merkezli 11 ilde “Swinger” operasyonu: 35 kişi hakkında gözaltı kararı
ADANA’da merkezli 11 ilde “swinger” adı verilen eş değiştirmeli fuhuş soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.Abone ol
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı “swinger” adı verilen eş değiştirmeli fuhuş soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Operasyon için düğmeye basıldı
Adana merkezli 11 ilde, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, “swinger” yapan şahıslara yönelik operasyonun düğmesine bastı.
Şafak vakti baskın
Şafak vakti söz konusu şahısları adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İşte baskından kareler...