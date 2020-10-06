Kod adı 869! Suudi Arabistan'dan Türk mallarına skandal boykot çağrısı

SUUDİ ARABİSTAN, Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan'ın yaptığı “Türkiye'ye dair her ürüne boykot” çağrısının ardından Türk malı ürünlerin barkod numarasının 869 ile başladığı bilgisi internetten paylaşılmaya başlandı. Paylaşımlarda, barkod numarası 869 ile başlayan hiçbir ürünün alınmaması çağrısı yapılıyor.

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Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Al-Ajlan Cumartesi günü twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur” demişti.

Türkiye'den bu açıklamaya cevap niteliğinde herhangi bir resmi açıklama yapılmaması da dikkat çekti.

3. ülkelere kontrol

Sözcü'de yer alan habere göre; Konuya yakın kişiler sorunun masada çözülebilmesi için iki ülke arasındaki ticari heyetlerin görüşme halinde olduğunu ancak Suudi Arabistan gibi krallıkla yönetilen bir ülke söz konusu olduğunda burada çok umutlu olunamadığını belirtiyor.

Suudi Arabistan'ın, Türk üreticilerin ülkeye ihracat için 3'üncü ülkeler üzerinden yeni bir rota belirlemesine karşı her ürünün menşeini kontrol edecek bir kontrol sistemi üzerinde çalıştığı da belirtiliyor.

Çağrı ile boykot olmaz

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, iş ile siyaseti karıştırmama taraftarı olduklarını belirtti.

Gültepe, boykot çağrıları ile ilgili olarak, şunları kaydetti:

Bundan önce pek çok ülkede boykot çağrısı yapıldığını gördük ama çok azı başarılı oldu. Önemli olan halkın ne istediğidir, Türk ürünlerinin kalitesinden vazgeçip geçmeyeceğidir.