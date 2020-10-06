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Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.

Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu

''0'' olanlar 6 Ekim

"2" olanlar 7 Ekim

"4" olanlar 8 Ekim

"6" olanlar 9 Ekim

"8" olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.

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