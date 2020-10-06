Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.Abone ol
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.
Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.
TC Kimlik numarasının sonu
''0'' olanlar 6 Ekim
"2" olanlar 7 Ekim
"4" olanlar 8 Ekim
"6" olanlar 9 Ekim
"8" olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.