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Solmaz Çiros kaç yaşında kiminle evlendi eski eşi kimdir?

Seda Sayan'nın sunduğu evlilik programı ile tanınan ve orada yaptığı Roman dansları ile dikkat çeken Solmaz Çiros kilo aldı ve bambaşka biri oldu. Kendi istediğim ile kilo aldım diyen Solmaz Çiros'un son hali şaşırttı. Peki şarkı söylemeye başlayan Solmaz Çiros kimdir, yaşı kaç?

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Kanal kanal gezip evlilik programlarına katılan ve orada yaptığı danslarla adından söz ettiren Solmaz Çiros'un son hali görenler şaşırttı. Ekranlara ilk çıktığı dönemde incecik olan Solmaz Çiros'un zamanla kilo alması dikkatlerden kaçmadı. Birçok kişi Solmaz Çiros'un son halini araştırmaya başladı. Şimdilerde bazı mekanlarda sahne almaya başlayan Solmaz Çiros 27 yaşında ve aslen Tepecikli. İşte Solmaz Çiros'un hayatı hakkında merak edinler son hali ve eski hali arasındaki fark...

Solmaz Çiros kimdir: 

Katıldığı evlilik programındaki dans hareketleriyle adından söz ettiren Solmaz Çiros 1997 yılında İzmir, Tepecik'de doğdu. Bir dönem Zuhal Topal'ın sunduğu evlenme programına katılmıştır. İşte Solmaz Çiros'un hakkında merak edilenler...

Solmaz Çiros, 1997 yılında İzmir, Tepecik doğumludur. Çiros ailenin dört evladından biridir. Bir dönem Zuhal Topal'ın sunduğu evlenme programına katılan Solmaz Çiros bir süre TV8 ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Solmaz Çiroz sosyal medyayı aktif kullanan kişiler arasında yer alıyor.

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