Kayseri'de evinde kendini asarak intihar etti
KAYSERİ'de 31 yaşındaki adam, evinde asılı halde ölü bulundu. Canına kıyan adamın bunalıma girip intihar ettiği öğrenildi.Abone ol
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi 169. Sokak'ta meydana gelen olayda 31 yaşındaki Orhan Ç.'nin bunalıma girdiği ve bulunduğu evde kendini astığı öğrenildi.
Hayatını kaybeden Orhan C.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.
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