Sıfır otomobilin koltuğundan çıktı! Manisa'da koltuğu silerken parmağı kesildi

"Dava açmayın aksi takdirde..."

Olayın yaşandığı hafta boyunca firma tarafından aradıklarını dile getiren Tosun, "Koltuğu değiştirdiler, olay bizim için kapanmıştı. Daha sonra koltuğu değiştiren firmanın yetkilisi bizi arayıp, 'Bir tazminat talebiniz var mı?' diye sordu. 'Yok' dedik. 'Böyle bir hata olmuş. İlgilendiniz, teşekkür ederiz' dedik. Ancak, daha sonra firma yetkilisi bizi 5 gün boyunca aradı. 'Sizi Bursa'da ağırlayalım, fabrikamızı gezdirelim. Dava açmayın aksi takdirde, 700 kişi işten çıkarılır' diyerek, bizi etkilemeye çalıştı." dedi.