2021 Memur ve emekli zammı! En düşük memur maaşı 3 bin 945 lira olacak
Çalışma hayatının büyük bir kesimini oluşturan memur ve emeklinin Ocak ayı zam miktarı belli oluyor. 2021 yılında en düşük memur maaşı 3 bin 945 liraya çıkacak.
Ülkemizde milyonlarca emekli ve memurun Ocak zammı belirginleşmeye başladı. Temmuz ayında maaşlarında yüzde 5.75 artış gören memur ve emekliler 2021 Ocak ayını heyecanla beklemeye başladılar. 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon verilerine göre yapılacak zam oranı konusunda ipuçları geliyor. Tahminlere göre, emeklilere yüzde 4.50, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 3.50 zam yapılacak. Peki, 2021 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödemeler ne kadar artacak? İşte son gelişmeler....
Hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri, memur ve memur emeklilerinin yıl başında alacağı enflasyon farkı ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yeni yılda alacağı 6 aylık zamma ilişkin tahmini verileri ortaya çıkardı. YEP'teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri normal yüzde 3'lük zammın yanı sıra yüzde 0.5 enflasyon farkıyla geçinmek zorunda kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 4.5 zamma talim edecek.
TÜFE 10.5 olursa...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı YEP'te 2020 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 10.5 olarak açıklandı. Bu yılın ilk 6 ayında TÜFE yüzde 5.75 gerçekleşmişti. Yıllık yüzde 10.5'lik TÜFE tahmininin tutması için ikinci 6 ayda TÜFE'de yüzde 4.5 oranında artış gerçekleşmesi gerekiyor.
Bu tahminin tutması, yani yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 10.5 düzeyinde gerçekleşmesi, hem SGK ve eski Bağ-Kur emeklilerinin 2021'in ilk 6 ayında alacağı toplam zammı, hem de memur ve memur emeklilerinin yıl başında alacağı enflasyon farkı oranını netleştirmiş olacak.