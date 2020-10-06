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Fahrettin Koca: Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) raporuna göre, Türkiye'nin, Covid-19’la mücadeledeki uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek olduğunu belirtti.

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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "DSÖ, Türkiye’nin Covid-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan bir rapor yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor.

Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek. DSÖ Türkiye Covid-19 raporundan iki tespit: Ölüm oranları dünya ortalamasının oldukça altında. Türkiye genç nüfusu avantaja çevirdi" dedi.

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