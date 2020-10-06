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Samsun merkezli FETÖ operasyonu! 17 eski polis gözaltına alındı

SAMSUN merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen emniyet mensubu 17 şüpheli gözaltına alındı.

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Samsun merkezli 8 ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda meslekten ihraç edilen 17 eski polis gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki eski emniyet mensuplarına yönelik çalışma yapıldı.

Samsun merkezli, Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 zanlıyı yakaladı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

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