Ali Koç çıldırdı! İşte transfer ettiği 18 ismin en pahalısı

Görevdeki ilk yılında 16 oyuncu alan ve geçen sezon 15 transfer yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu sefer rekor kırdı. Tam 18 yeni oyuncu geldi, 11 isimle yollar ayrıldı. En pahalı transfer bakın oldu.

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Futbolun slogan sözlerinden “Bizde transfer bitmez”, Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe’de gerçek oldu. Sarı-lacivertliler, Koç göreve geldiğinden beri transfer piyasasını alt üst etti.

Göreve geldiği ilk yıl 16 yeni ismi kadroya katan Başkan Ali Koç, umduğunu bulamayınca yeni sezonda 15 yeni transfer yaptı. Ancak bir kez daha hayal kırıklığı yaşandı ve dümene Fransız Damien Comolli yerine Emre Belözoğlu geçti.

En pahalısı Samatta

Kaptan, imkânsız denilen transferleri birer birer bitirdi. Fenerbahçe tam 18 yeni oyuncu alırken, 11 ismin sarı-lacivert kariyeri sona erdi, beş oyuncu da kiralık gönderildi. Transferlerden 10’una bonservis bedeli ödemeyerek büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe’nin en maliyetli hamlesi, Aston Villa’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta oldu. Tanzanyalı golcünün 6 milyon avroluk ödemesi önümüzdeki sene başlayacak.

Bitiriciliği de güzel

Alırken kıskandıran işler yapan Fenerbahçe, satarken de parmak ısırttı. Mevlüt , Tolgay ve Alper Potuk’la karşılıklı fesih yoluna giden sarı-lacivertliler, Vedat Muriç’ı 17,5 milyon, Jailson’u ise 4,5 milyon avroya elden çıkardı. Zajc’ı 3,5 milyon avro mecburi satın alma opsiyonuyla kiralayan Fenerbahçe, Allahyar, Frey, Murat Sağlam, Oğuz Kağan ve Barış Sungur, Zanka da kiralık olarak yolladı.

18 yeni transferden 10’unu bedelsiz alındı

Fenerbahçe toplam 18 yeni transferden 10’unu bedelsiz aldı. Sosa ve Mert Hakan’a imza parası veren sarı-lacivertliler, sekiz isim için ise yaklaşık 15,5 milyon avro bonservis ödemesi yapacak En pahalı oyuncu konumundaki Samatta için Aston Villa’ya önümüzdeki sezon başlamak üzere taksitlerle 6 milyon avro ödenecek.