Kayseri'de koronavirüsü yenen adamın anlattıkları şok etti! Ağrıları hala geçmedi

KAYSERİ'de 40 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenen Ali Yavuz, "Şu an iyileştim ancak sırt ağrılarım devam ediyor. Halsizlik var ve nefes alıp verirken zorluk çekiyorum. dedi.

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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, geçen 15 Ağustos'ta yüksek ateş şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Koronavirüs testi yaptıran Yavuz'un sonuçları pozitif çıktı. 2 çocuk babası Yavuz, bunun üzerine hastanede tedavi altına alındı.



Yavuz, 40 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Dernekteki görevine başlayan Ali Yavuz, zorlu bir süreç geçirdiğini belirterek, "Ülkemizde koronavirüs ile mücadele sürüyor. Şehrimizde bu virüsle ilgili çeşitli önlemler alındı. Bizde bu önlemleri almak için çok gayret gösterdik. Ancak maalesef bu koronavirüse bizde yakalandık. Bu hastalık bende üşüme ve titreme ile başladı. Kendimi otomobilin içine zor attım ve belli bir süre yattıktan sonra evime gittim. Evde de aynı hastalığım devam edince sabah hemen doktora gittim." dedi.







"Nefes alamaz hale geldim"

Konuşmasının devamında Yavuz "Hastanede tomografi çekimi sonrası doktor bende zatürre olduğunu söyledi. Doktor bunun koronavirüs başlangıcı olabileceğini söyledi. Hastanede yapılan ilk test sonucum negatif çıktı. İkinci testimin sonucu pozitif çıktı. Bu test sürecinde benim hastalığım daha da ilerledi. Sırt ağrısı, halsizlik ve öksürük olmaya başladı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındım. Tedavim süreci boyunca çok zor günler geçirdim. Öksürürken nefes alamaz hale geldim. Allah kimsenin başına böyle hastalık vermesin" diye konuştu.







"100 metre yürüdüğümde nefes darlığı başlıyor"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yavuz, "Başlangıcı hissettiğiniz an doktora başvurun. Testinizi yaptırın ve geç kalmayın. Ben 4-5 günlük süreçte hastalığımın çok ilerlediğini gördüm. Hastalık ciğerlerime kadar indi. Zorlu bir tedavi süreci sonrası kendime gelebildim. Hastanedeki tedavimin ardından uzun sürede evimde tedavi gördüm. Tedavi sonrası Allah'a şükür bu zor süreci atlattık. Şuan iyileştim; ancak halen sırt ağrılarım devam ediyor. Halsizlik var ve nefes alıp verirken zorluk çekiyorum. 100 metre yürüdüğümde nefes darlığı başlıyor. Bunun da geçeceğini düşünüyorum. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen konusuna çok önem versinler. Hastalığa inanmayan birçok vatandaşımız var. Böyle düşünmesinler. Tedavi süreci çok zor geçiyor. Tedavi sürecinde hayat çok zor devam ediyor" ifadelerini kullandı.