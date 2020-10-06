Adana'da dehşet anlarının tanığı 10 yaşındaki çocuk anlattı: Yarın anneni öldüreceğim
ADANA'da kendisini darp ettiği için eşi Hakan Ö.'yü pompalı tüfekle öldüren Fikriye Ö.'nün oğlu 10 yaşındaki oğlu olay gecesi yaşananları tek tek anlattı.
Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi 1002 Sokak’ta, 2 Eylül gecesi yaşanan olayda, iddiaya göre 2 çocuklu Fikriye-Hakan Ö. çifti arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakan Ö., eşi Fikriye Ö.'yü darbetti.
2 çocuk annesi kadın da evdeki pompalı tüfeği alarak, eşine ateş açtı. Hakan Ö., göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığılırken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Tutuklandı: Yapılan kontrolde Hakan Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Fikriye Ö. ise yakınlarına, "Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti" dedi. Polisteki ifadesinde ise öldürme amaçlı ateş etmediğini söyleyen Fikriye Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Eşi tehdit etmiş: Fikriye Ö., daha önce gördüğü şiddet nedeniyle 183 Aile İçi Şiddet Hattı'nı arayıp yardım istediğini ancak eşinin kendisini, 'ailesine zarar vermek' ile tehdit etmesi üzerine eve gelen polislere şikayetçi olmadığını bildirdiğini anlattı.