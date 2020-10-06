Adana'da dehşet anlarının tanığı 10 yaşındaki çocuk anlattı: Yarın anneni öldüreceğim

Tutuklandı: Yapılan kontrolde Hakan Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Fikriye Ö. ise yakınlarına, "Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti" dedi. Polisteki ifadesinde ise öldürme amaçlı ateş etmediğini söyleyen Fikriye Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.