Bahçeli'den Ermenistan'a sert sözler: Yılan başlıklı kukla hem alçak hem şerefsiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermenistan katil bir devlettir. Erivan yönetimi yılan başlı kukladır. Türk milletini düşman olarak bellemişlerdir. AGİT tarafından kurulan Minsk Grubu, Karabağ sorununu çözümsüzlüğe mahkum bırakmıştır. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır.'' dedi.

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Aylar sonra kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı. İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

- Salgını ne zaman biteceği, nasıl bir dünyanın kapılarını açacağı meçhuldür. Türkiye bu badireyi Allah’ın inayetiyle en az hasarla atlatacaktır. Bugüne kadar yapılanlar bundan sonrası için güven ermektedir. Sağlık bakanımız hastalıkla mücadele sürecini başarıyla sürdürmektedir.

- İnanıyorum ki alınan tedbirlerin tevekkül ahlakıyla aynı potada erimesi virüsün gücünü kıracaktır. Doktorlarımızı incitecek morallerini zayıflatacak bırakınız bir sözümüz olmasını bu vefasızlığı düşünecek veya ima edecek bir niyetin kafamızda belirmesi bile söz konusu değildir. Sağlık bakanlığının verileri üzerinde şüphe oluşturmaya çalışanlar bize göre müfteri korosudur.

''TBB kapatılsın diyorum''

- Bizim sorunumuz Türk Tabipler Birliği(TTB) merkez konseyine yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıdır. Bizim hesabımız teröristlere övgüler düzen küçük bir azınlıkladır. Bu nedenle TBB kapatılsın diyorum. Hiç kimse öküz altında buzağı aramasın.

''Bizim kağıda küreğe ayıracak vaktimiz yoktur''

- Kılıçdaroğlu’na tavsiyem en iyi yaptığı işte ustalaşması mesela yeni bir iskambil kağıdı alarak zillet ittifakının ortaklarını da alarak masaya oturup birbirlerine hile yaparak ütmeleridir. Bizim kağıda küreğe ayıracak vaktimiz yoktur. Kılıçdaroğlu’nu ciddi bir siyaset adamı olmaya davet ediyorum. Eğer güldürü işine soyunmak istiyorsa durmasın ilerlesin.

''Erivan yönetimi yılan başlı kukladır''

- Ermenistan katil bir devlettir. Erivan yönetimi yılan başlı kukladır. Türk milletini düşman olarak bellemişlerdir. AGİT tarafından kurulan Minsk Grubu, Karabağ sorununu çözümsüzlüğe mahkum bırakmıştır. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Ermenistan'ın masumları hedef alması, insanlık suçudur, alçaklıktır, şerefsizliktir. Korkak Ermenistan sivillere saldırmıştır.

''Sorunun tek çözümü Ermenistan'ın Türk topraklarından tamamen çekilmesidir''

- Azerbaycan'ın işgal edilen toprakları azad etmeden durması imkansızdır. Ya istiklal ya izmihlal! Azerbaycan'ın kanımızla yanlarındayız. Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a geçmesi için duacıyız. Nahçıvan'ın Bakü ile birlikte olmalıdır. Yoksa Ermeni çeteleri oraya da çökmeye çalışacaktır. Çatışmanın müzakereyle çözülmesi tuzaktır. Sorunun tek çözümü Ermenistan'ın Türk topraklarından tamamen çekilmesidir. Bazı ülkelerin ateşkes çağrıları yersizdir. Macron Suriye'den ithal edilen 300 cihatçının bölgeye sokuldu yalanı şizofrenik bir durumdur.

''Doğu Akdeniz'deki tutumuz haklıdır''

- Yunanistan ise çözümsüzlüğü derinleştirmekle meşguldür. ABD ile Yunanistan arasında yeni anlaşma iddiaları konuşulmaktadır. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanların hakkaniyete uygun çözümü kaçınılmaz bir gerçektir. Yunanistan'ı NAVTEX'i ama dışı kullanması ve adaları silahlandırması büyük bir sorundur. Türkiye hakkından vazgeçmeyecektir. 2 yeni NAVTEX ilanı çözümü sabote etmektir. NATO sekreteri önce Yunanistan'ı ikaz etmelidir. Doğu Akdeniz'deki tutumuz haklıdır.

Kobani olayları

- Türk Milleti'ne diz çöktüremeyecekler. İşgalcilerin karşısına Ağrı Dağı gibi dikilip alayını besmele duymuş şeytana çevireceğiz. 6-8 Ekim olayları soruşturması ucu nereye dayanıyorsa dayansın, oraya kadar gidilmelidir. Bölücü alçaklara en ağır ceza verilmelidir. Kobani bahanesi ile Türkiye'yi yakıp yıkanlara talimat Kandil'den verilmiştir.

''Demirtaş bu olayların bir numaralı sorumlusudur''

- CHP'nin övdüğü, İP'in değer verdiği, terörist Demirtaş bu olayların bir numaralı sorumlusudur. Hiç kimse demokrasi, insan hakları paravanının ardına saklanmasın. Eski Başbakan yalanı dolanı bıraksın da hezimetlerini, PKK'ya zeytin dalı uzatan karanlık ilişki ağını açıklasın.

''Kimin adı geçiyorsa bunların yakasından tutulmalıdır''

- 6-8 Ekim olaylarının kıyısında köşesinde kimin adı geçiyorsa bunların yakasından tutulmalıdır. Hukuki sürece desteğimizi her şart altında sürdüreceğiz. İçişleri Bakanımızı, polislerimizi, savcılarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum.