Demir İpek Yolu'nun yüzde 20’si tamamlandı! İstanbul-Edirne'yi 1 saat 20 dakikaya indirecek
Çalışmaları hız kesmeden devam eden Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi’nin fiziki olarak yüzde 20’si tamamlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geçen yıl haziran ayında yapımına başlanan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Projenin 153 kilometrelik kısmını oluşturan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmalar yoğunluk kazandı.
Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak, Halkalı-Kapıkule demir yolu projesinin ilk etabı Çerkezköy-Kapıkule arası, ikinci etabı ise Halkalı-Çerkezköy arası olacak.
Fiziki olarak yüzde 20 ilerleme sağlanan 1’inci etabındaki hatta Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne ve Kapıkule’de istasyonlar olacak şekilde inşa edilecek. Bünyesinde inşası zor sanat yapılarını da barındıran projede 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük yapılacak.
Yatırım bedeli 10.5 milyar lirayı bulacak: Çift hatlı, 200 kilometre hıza uygun, sinyalli ve elektrifikasyonlu inşa edilecek ve toplam yatırım bedeli 10.5 milyar lirayı bulacak hatta, yük ve yolcu trenleri çalışabilecek.