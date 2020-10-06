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HABER /  EĞİTİM
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CHP'li vekilden Bakan Selçuk'a EBA sorusu: 160 milyon dolarlık kredi nereye harcandı?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Dünya Bankası'nın EBA sistemi için Türkiye'ye ayırdığı 160 milyon dolarlık kredinin nereye harcandığını sordu.

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Anlık olarak yalnızca 1 milyon öğrencinin giriş yapabildiği sistemle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yazılı soru önergesi yönelten Emir, Dünya Bankası'ndan alınan 160 milyon dolarlık krediyi hatırlattı.

CHP'li Emir, şunları kaydetti:

Dünya Bankası ile 'Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (SSDE) Projesi' kapsamında 160 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzalanırken Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan projenin 31 Ağustos günü başladığını ilan etti.

Proje ile anlık yalnızca 1 milyon kullanıcının aynı anda erişim sağlayabildiği  EBA sisteminin kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Ancak o tarihten bu yana proje ve sözleşmesi imzalanan kredi tutarına ilişkin kamuoyuna bilgi verilmedi. EBA sistemi, sık sık kapasite sorunlarıyla gündeme geliyor. Dünya Bankası'ndan tam da bu sorunun çözümü için kredi alındı ancak, halen bir gelişme yok.

Bakan Selçuk'a yöneltilen sorular

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre CHP'li Emir, Bakan Selçuk'a yönelttiği önergede şu soruları sordu:

- '160 milyon dolarlık tutardan bugüne kadar hangi hizmetler için ne kadarlık bir harcama yapılmıştır?'

- Dünya Bankası tarafından onaylanan kredi tutarı olan 160 milyon doların tamamı Milli Eğitim Bakanlığı'na aktarılmış mıdır?

- Proje kapsamında 160 milyon dolarlık tutardan bugüne kadar hangi hizmetler için ne kadarlık bir harcama yapılmıştır?

- Dünya Bankası'ndan 160 milyon dolarlık bir finans desteği sağlanmasına karşın, halen EBA sisteminde neden bir iyileştirilmeye gidilmemiştir?

- EBA sisteminin kullanıcı kapasitesinin ne kadar artırılması planlanmaktadır ve mevcut sistem, yeterli kapasiteye ne zaman ulaştırılacaktır?

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