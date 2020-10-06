Ermenistan Başbakanı Paşinyan sonunda Putin ile görüşebildi! Dünyaya rezil olmuştu

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmek istemediği iddia edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Putin ile görüştüğü açıklandı. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada görüşme talebinin Erivan tarafından geldiği belirtilirken, “Ermeni tarafının girişimi üzerine Putin ve Paşinyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün bir toplantısında ortaya çıkan bir detay dünya kamuoyunun diline düştü. Rusya’nın devlet kanalı Rossiya-1 tarafından Putin’in toplantısı izleyicilere aktarıldığı sırada Putin’in telefonunu çaldı. Telefonu açan Putin, "Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz" diyerek konuştuğu kişinin yüzüne telefonu kapattı.

Kremlin: Görüşme gerçekleşti

İHA'da yer alan habere göre Rossiya-1 kanalı Putin’i arayan kişinin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olduğunu açıkladı. Bu görüntülerin ardından Putin’in desteğini arkasına almak isteyen Paşinyan yine umduğunu bulamayarak tüm dünyaya rezil oldu.

Hafızalara kazınan görüntülerden sonra Paşinyan’ın Putin ile görüşüp görüşmediği merak konusuyken, gece saatlerine doğru Kremlin Basın Servisi’nden açıklama geldi.