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Türkiye, Almanya maçı için Köln'e uçtu

İhlas Haber Ajansı

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile karşılaşacağız hazırlık maçı için Köln'e doğru hareket etti. Mücadelede yarın 21.45'te başlayacak.

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A Milli Futbol Takımı, Almanya ile karşılaşacağı hazırlık maçı için İstanbul Havalimanı genel havacılık terminalinden Köln'e gitti. Milliler, saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Almanya'ya hareket etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir milli futbolcu Köln Stadyumu'nda bugün TSİ 20.30 basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Ay-Yıldızlılar, Almanya ile oynanacak özel maçtan önce stadyumdaki son idmanı TSİ 21.00'da yapacak. Türkiye'nin Almanya ile karşılaşacağı mücadele canlı yayınla TRT Spor’da ekrana gelecek.

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