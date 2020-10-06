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Milli maçlar TRT'den canlı yayınlanacak! İşte gün ve saati

A Milli Futbol Takımı’nın mücadeleleri canlı yayınla TRT 1 ve TRT Spor ekranında yayınlanacak.

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A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamında Almanya ile Köln'de karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde moral depolamak isteyen Türkiye'nin Almanya ile karşılaşacağı mücadele yarın saat 21.45’te canlı yayınla TRT Spor’da ekrana gelecek.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Türkiye, 11 Ekim Pazar günü Rusya’ya konuk olacak. Moskova’da saat 21.45’te başlayacak mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Rusya maçının ardından A Milli Takım, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te Sırbistan'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek. Türkiye - Sırbistan karşılaşması canlı yayınla TRT Spor ekranında olacak.

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