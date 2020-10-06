Devlet Bahçeli'den CHP'ye Karabağ tepkisi Ermenistan'ı aklayan kim varsa derhal iltica etmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dağlık Karabağ konusunda tartışılan açıklamalar yapan CHP'li yöneticilere tepki gösterdi. Bahçeli, "Ermenistantan'ı aklayan kim varsa derhal iltica etmeli hatta ihanet mevzisinde yerini almalı." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı. Dağlık Karabağ'a ilişkin Ermenistan ve Fransa'nın görüşlerine yakın durmakla suçladığı bazı CHP'li isimlere tepki gösteren Bahçeli, şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu çevresindekilere ayar vermeli

"Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı yaptığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı'na ne diyelim? Ermenistan hangi iftiraları atıyorsa bunlar dile getiriyor. Bir kez olsun kalbiniz milletle çarpsın, siyasetiniz soydaşlarımızın sesi olsun. CHP genel başkan adayı 'savaşa hayır' demiş. CHP dikiş tutmayan yama gibi. Ermenistan'ı aklayan kim varsa derhal iltica etmeli hatta ihanet mevzisinde yerini almalı. CHP genel başkanı çevresindekilere ayar vermeli ya da kulaklarını çekmeli."

Tek çözüm Ermenistan'ın çekilmesi

Güney Kafkasya’da çözümün tek yolunun Ermenistan’ın işgal ettiği Türk topraklarından bahanesiz çekilmesi olduğunu belirten Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

Diplomasi tuzaktır

"Bize göre Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının ateşkes, diyalog, müzakere, diplomasi gibi kandırmacalar yoluyla çözüm teklifleri şu aşamada tuzaktır, tertiptir, yenilgiye onaydır. Mütecaviz düşmanın beli kırılmadan, askeri başarı siyaseten tasdik edilmeden kurulacak her masa tavizdir. Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya Dağlık Karabağ’dan çekilecekler ya da ezileceklerdir."

Nahçıvan Azerbaycan'a katılmalı

Bahçeli ayrıca "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır." ifadelerine yer verdi.

TTB kapatılsın

Bahçeli, "Sağlık Bakanlığı'nın verileri üzerinden şüphe oluşturmaya çalışanlar müfteri korosu, yalan makinesidir. Bizim derdimiz TTB'ye yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıdır. Bu nedenle TTB kapatılsın diyorum" dedi.